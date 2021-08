COVID : Respectez ceux qui sont vaccinés svp

J’ai été un des premiers à être contacté par le collectif qui protestent contre le pass sanitaire/motifs impérieux pour voyager et l’obligation de se faire vacciner.

J’ai pu les orienter vers les personnes qu’ils voulaient rencontrer pour faire part de leurs revendications à Paris. Des revendications que j’ai trouvées respectables, et les responsables du collectif peuvent en témoigner.

Et pourtant, je suis pour la vaccination et déjà vacciné, car pour l’instant, à mon humble avis de citoyen lambda, c’est la seule solution plus ou moins efficace pour lutter contre cette épidémie.



Pourquoi aider alors ce mouvement ?



Il est très important que chaque citoyen de ce pays puisse choisir librement de se faire vacciner ou pas.



Comme il est important que chaque citoyen puisse se rendre librement dans tous les lieux publics, structures sportives, salles de spectacles et autres sans être discriminé.



Je suis aussi pour que chaque citoyen puisse voyager librement vers la métropole voir leurs enfants et parents.



Et bien entendu, je suis pour que chacun d’entre nous puisse manifester librement devant la préfecture ou ailleurs, du moment qu’on ne perturbe pas la circulation.



Quant aux idéaux et opinions des anti-vaccins sur la gestion de l’épidémie, même si je ne les partage pas je les respecte.



Et je n’ai pas changé d’avis, car l’interdiction ou l’obligation à outrance ne résoudront pas le problème et on le voit actuellement, on a créé une nouvelle source de conflit à rajouter à la crise que traverse notre pays.



Mais je voudrais simplement demander aux anti-vaccins ou aux anti-pass sanitaires, est-ce que vous pouvez respecter les gestes barrières ?

Est-ce que vous respectez mon choix de ne pas être contaminé par ceux qui ne respectent pas les gestes barrières et qui ne sont pas vaccinés ?

Est-ce que vous respectez mon choix de circuler librement sur les routes du département de la Réunion sans être bloqué ?

Je ne suis pas d’accord avec ceux du collectif qui veulent absolument barrer les routes, bloquer la circulation à ceux qui ne partagent pas vos opinions et revendications.



Je ne suis pas d’accord que vous preniez les Réunionnais en otage pour faire pression sur le gouvernement, c’est contre-productif et n’arrangera pas la situation, encore moins au niveau local, alors que tout se décide au niveau national. La violence ne résoudra pas le problème non plus.



Respectez ma liberté de circuler, comme moi je respecte votre droit de ne pas vous faire vacciner ou votre liberté de penser.