COVID-Organics au fil du jour...

Le Président veut gérer au mieux l' intelligence émotionnelle des gasys...il voit le verre à moitié plein. Qui le lui reprocherait.



C' est tout bon quand on a la charge d' un peuple...et qd on est en plus le promoteur d' une tisane fortifiante et tonique, présentée comme un remède miraculeux..pour une immunité naturelle déficiente ...l' herbe de la forêt qui remplace le beefsteak, c tout bon!



Ça soulage l' action politique pour rehausser le niveau de vie et faire manger tout le monde à sa faim.

A Djibouti ou dans la Corne de l' Afrique, on distribue du Bétel pour calmer la faim et faire oublier au peuple, ses souffrances.



Mais la réalité est sans doute à chercher ailleurs..Mada a fermé les relations avec l' extérieur au tt début et ..ainsi l' entrée du virus sauf ceux qui étaient déjà passés...j ai un ami gasy, fonctionnaire de la paf/ Mada , francomalgache, encore coincé en France depuis mars..

Mada a géré l'arrivée de nouveaux entrants dans la Gde Île avec beaucoup plus de rigueur que l' ARS et la Préfecture, à Gillot..

Ceux qui avaient pu passer entre les mailles, ont été repérés et retrouvés jusque dans les provinces, pour subir la quatorzaine obligatoire.

..la contamination a été freinée dans les mêmes proportions qu' à la Réunion qui ne s' est jamais gavée de potion magique, à titre préventif..aucune ni de celle du Président malgache.

Selon information, seule une partie de la population de Tana, en osmose avec le président carbure au Covid- Organics...les autres continuent à préférer la THB.



Le milieu écologique par contre a pris un sérieux coup, chacun voulant cette herbe pour préparer sa tisane à la maison...



"Il y a énormément de gens qui sont dans une grande précarité économique et donc il y a une recrudescence des actes de criminalité environnementale. Il y a plus de 75 % de population rurale et ces personnes accèdent facilement ou directement aux ressources qui sont disponibles à proximité et donc ils vont directement vers les forêts, les parcs, les aires protégées. Tout récemment on a eu pas mal d'intrusions dans les aires protégées pour essayer de récolter des plantes suite au lancement du remède Covid-Organics", précise Baomiavotse Raharinirina.



Carl Joseph