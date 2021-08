La grande Une COVID : Le préfet prolonge les mesures de freinage jusqu’au dimanche 5 septembre

La préfecture de La Réunion annonce la prolongation des mesures de freinage contre le Coronavirus jusqu’au dimanche 5 septembre. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 27 Août 2021 à 18:50





Dans le contexte actuel de la rentrée professionnelle, scolaire et universitaire, une levée trop précipitée des mesures de freinage constituerait à ce stade un risque réel de rebond épidémique. Il est donc opportun de prolonger les mesures jusqu’au dimanche 5 septembre pour s’assurer que la baisse se confirme et même s’accentue avant d’envisager un desserrement.



Une situation sanitaire fragile en surveillance



Le taux d'incidence (226/100 000) diminue sensiblement et s’approche désormais de la moyenne de la métropole (221). Cette diminution qui concerne toutes les tranches d'âge et toutes les communes résulte principalement d'une baisse du taux de positivité pour les personnes sans symptômes.



Cette évolution se traduit par une diminution de l'occupation des lits en réanimation comme en médecine Covid grâce à une baisse toute récente des admissions.



Pour autant, la situation reste fragile sur plusieurs plans :



Un taux d’incidence encore trop élevé sur certaines tranches d’âge



La persistance d'un taux d'incidence très élevé pour les populations les plus jeunes de 11 à 24 ans (200/100 000 pour la tranche d’âge de moins de 14 ans et 306/100 000 pour les 15-24 ans), constitue un risque important de reprise de transmission du virus après la rentrée scolaire.



De même, pour les jeunes actifs de 25 à 44 ans, le taux d'incidence encore élevé (313) peut provoquer une démultiplication des contaminations en milieu professionnel.



C’est cela qu’il faudra suivre de près dans les prochains jours pour s’assurer que la situation reste sous contrôle.



Une couverture vaccinale insuffisante



La couverture vaccinale n’est pas encore suffisante pour nous mettre à l’abri d’une reprise épidémique puisque près de 50 % encore de la population éligible, (soit plus de 348 000 personnes) n’est pas encore du tout ou complètement vacciné.



Ainsi, le risque d'hospitalisation pour formes sévères de la maladie reste important particulièrement chez les personnes âgées de plus de 75 ans et chez les personnes atteintes de pathologies chroniques, avec un risque persistant de forte tension sur la capacité hospitalière.



La présence du variant Delta



De par la prédominance aujourd'hui avérée du variant Delta, un doublement du nombre de contaminations possibles en deux semaines pourrait générer à lui seul 110 hospitalisations supplémentaires sur la même période.



La prolongation des mesures de freinage



Confinement partiel maintenu



Le confinement est maintenu sur l’ensemble du territoire jusqu’au dimanche 5 septembre.



A noter :



Le fait de rejoindre une école ou un établissement d’enseignement constitue un motif de dérogation à la mesure de confinement (case n°1 de l’attestation).



Les déplacements hors du périmètre de confinement pour accéder à une activité culturelle ne sont pas autorisés à La Réunion.



Déplacements autorisés dans un rayon de 10km autour du domicile (5km le dimanche)



Seuls les déplacements dans un rayon de 10km autour du domicile sont autorisés. Le périmètre est réduit à un rayon de 5km le dimanche.



Aucune attestation n’est nécessaire pour ces déplacements. Les personnes doivent simplement présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile à leur nom .



Déplacements autorisés à plus de 10km du domicile (pour rappel)



Par dérogation, les déplacements suivant restent autorisés en dehors des horaires de couvre-feu, sans limitation de distance :



Motifs familiaux

- Garde de ses enfants, aide aux personnes vulnérables et motif familial impérieux ;

- Accès aux établissements d’accueil des mineurs, établissements scolaires ;

- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants.



Motifs professionnels

- Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

- Recherche d’un emploi;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative;

- Activités de livraison de nourriture à domicile jusqu’à 22h;

- Présentation à un examen ou un concours;

- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle.



Motifs de santé

- Vaccination;

- Dépistage;

- Rendez-vous avec des professionnels de santé;

- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance;

- Achat de produits de santé.



Vie quotidienne

- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs, crèches…;

- Achats ne pouvant être réalisés dans le périmètre du confinement et retraits de commandes;

- Soin et entretien des animaux;

- Rejoindre une location saisonnière, un hôtel ou un gite;

- Rendez-vous dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

- Convocation judiciaire ou administrative;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

- Déplacements résultants d'un changement de domicile;

- Déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d'être différés;

- Déplacements vers les lieux de culte;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale;

- Elèves se rendant dans les établissements d'enseignement artistique spécialisés à l'exception de la danse et de l'art lyrique.





Pour tous ces déplacements à plus de 10km (ou 5km le dimanche), il conviendra de présenter une pièce d’identité et une attestation de déplacement disponible sur le site internet de la préfecture et d’un justificatif (convocation, attestation employeur…)



Couvre-feu de 19h à 5h



Le fait d’aller chercher ses enfants à l’école durant les horaires de couvre-feu constitue un motif de dérogation au couvre-feu.



Les personnes concernées devront faire remplir un justificatif de déplacement scolaire par le chef d’établissement ou le directeur d’école. L’attestation est disponible sur :

http://www.reunion.gouv.fr/ IMG/pdf/2021-03-02- justificatif-de-deplacement- scolaire.pdf



Seules les personnes qui présentent une attestation de déplacement dérogatoire peuvent se déplacer pendant les horaires de couvre-feu. Les seuls motifs de déplacement autorisés sont les suivants :



Motifs médicaux :

- Vaccination;

- Dépistage;

- Rendez-vous avec des professionnels de santé;

- Consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance;

- Achat de produits de santé.



Motifs professionnels :

- Trajet domicile travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation;

- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative.



Motifs familiaux et personnels :

- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants;

- Emmener et aller chercher les enfants à l’école, établissement scolaire, activités périscolaires, centres de loisirs;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant;

- Convocation judiciaire ou administrative;

- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance;

- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance;

- Livraisons de nourriture à domicile jusqu’à 22h;

- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau et aux personnes disposant d'une prescription médicale;

- Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.



Pour tout déplacement durant les horaires de couvre-feu, il conviendra de présenter une pièce d’identité et un justificatif de déplacement temporaire ou permanent disponible sur le





Port du masque obligatoire dans l’espace public



Le port du masque est obligatoire dans l’espace public et dans les établissements recevant du public de plein air, ainsi que dans les lieux clos tels que le lieu de travail, les commerces, les transports et dans tout lieu de rassemblement couvert, y compris ceux soumis au Passe sanitaire. Cette obligation s’applique pour toutes les personnes dès l’âge de 11 ans.



Le port du masque n’est pas obligatoire :

- dans les espaces naturels (plages, forêts, parcs),

- dans les espaces en plein-air en accueil collectif de mineurs,

- pour les personnes en situation de handicap,

- lors de la pratique d’une activité sportive ou artistique de plein air,

- pour les usagers de deux roues.



Interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique



La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public.



Interdiction des pique-niques



L’organisation de pique-niques est interdite dans l’espace public et dans tous les espaces naturels : plages, arrières plages, rivières, kiosques…

La consommation de boisson et de produits alimentaires lors d’une activité sportive (randonnée, course…) reste autorisée.



Interdiction des regroupements de plus de 6 personnes sur la voie publique



Les regroupements de plus de 6 personnes sont interdits dans l’espace public.

Les manifestations sont soumises à déclaration en préfecture.



Accès à l’aéroport



Seules les personnes justifiant d’un schéma vaccinal complet ou d’un motif impérieux de déplacement sont autorisés à embarquer au départ ou à destination de La Réunion.



L’accès à l’aérogare est limité :

- aux passagers munis d’un titre de transport,

- aux personnels de l’aéroport,

- aux clients de compagnies aériennes,

- aux accompagnants pour les mineurs isolés, personnes handicapées ou nécessitant un accompagnement (limité à 1 accompagnant par passager).



Activités festives



Les regroupements festifs sont à l’origine de nombreux clusters et continuent d’être limités et strictement encadrés.



Le transport de matériel de sonorisation reste interdit tout comme l’animation de soirées (DJ) et l’activité de traiteur à domicile.



Les salles de type salle des fêtes ou salles à usages multiples, les hôtels et les restaurants sont soumis au Passe sanitaire. La pratique de la danse y est interdite.



Modalités de travail



De nombreux clusters sont identifiés en milieu professionnel. La recommandation de 3 jours télé-travaillés par semaine est maintenue. Les réunions en visio-conférence doivent être privilégiées. Les moments de convivialité restent interdits.



Afin d’accompagner les entreprises, les administrations réunionnaises et leurs salariés ou agents dans le maintien de leur activité et la mise en place de mesures visant à lutter contre l’apparition de clusters professionnels et la propagation épidémique, la Préfecture et l’Agence Régionale de santé proposent deux guides autour « Des gestes qui protègent en milieu professionnel ».



A destination des employeurs et des salariés, chacun de ces guides recense les bonnes pratiques et les bons gestes pour limiter la propagation du virus en milieu professionnel. Les guides employeur et salariés sont disponibles sur le site internet de la préfecture

