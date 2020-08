La grande Une COVID : La barre des 50 cas/jour dépassée pour la première fois à La Réunion

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 51 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi août à 15h00. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 19:04 | Lu 2436 fois

51 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés à La Réunion en 24 heures ce jeudi 20 aout, soit un total de 996 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



A ce jour, l'ARS recense 3 nouveaux clusters : 1 à Sainte-Marie et 2 à Saint-Denis.



Par ailleurs, sur les clusters précédemment annoncés, 2 (1 à Saint-Denis et 1 à Saint-André) sont actuellement déclarés maitrisés (pas de nouveaux cas depuis 7 jours).



Au total, 6 clusters sont actuellement actifs, dont :

- 4 à Saint-Denis

- 1 à Sainte-Marie

- 1 à Saint-André



Parmi les nouveaux cas du jour :

- 1 cas importé suite à un dépistage à J7.

- 14 cas classés autochtones sans lien avec un cluster.

- 5 cas dans le nouveau cluster de Sainte-Marie avec 1 autre cas précédemment annoncé.

- 1 cas dans un nouveau cluster à Saint-Denis avec 6 autres cas précédemment annoncés.

- 1 cas dans un cluster déjà identifié à Saint-Denis avec 8 autres cas précédemment annoncés

- 29 cas restent en cours d’investigation.



Parmi les cas investigués précédemment annoncés :

- 20 cas sont classés autochtones

- 1 cas est regroupé dans un nouveau cluster à Saint-Denis avec 5 autres cas précédemment annoncés



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 20 août 2020



927 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 47% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :