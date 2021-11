Courrier des lecteurs COVID : Faiblesse, laxisme, poltronisme et langue de bois du macronisme

Par Humbert Gojon - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 09:51

À quand le pass vaccinal Covid obligatoire étendu à toute la population ?



La contamination flambe en Europe, et toujours en France une population importante non vaccinée qui refuse de l’être, qui a réussi à imposer sa loi c’est à dire confinement, couvre-feu et crise économique et toujours en situation de continuer à le faire. Toujours la menace de nouvelles privations de libertés et difficultés économiques, de la responsabilité d’un État poltron qui a renoncé et renonce toujours au vaccin obligatoire pour tous depuis sa disposition sur le marché. Avec une vaccination obligatoire de masse protégeant tous les français et particulièrement à risque de forme grave de Covid, cet éternel prétexte de risque d’encombrement des services de réanimation n’ayant plus lieu d’être, des privations de libertés et d’inquiétantes vicissitudes sociales et économiques auraient été évitées. Et de quoi s’interroger sur nombre de décès du Covid voire non liés au Covid supplémentaires encore induits par manque flagrant de courage politique ?



Il y en marre de ce manque de courage qui nuit à la France. On attend des décisions qui permettraient l’espoir d’en finir une fois pour toute avec le Covid. Que le pass sanitaire avec la 3 ème injection de rappel devienne sans plus attendre exclusivement vaccinal et imposé à tous non seulement pour des loisirs mais aussi pour travailler et apprendre, et que la population non vaccinée soit convoquée pour se vacciner !



Mais à connaître nos décideurs politiques, des vœux formulés pieux sont à craindre dans le contexte d’élection présidentielle prochaine, où inquiéter avec le COVID est combien plus facile et la meilleure et inespérée opportunité de mettre au second plan les vrais problèmes de la France que sont l’insécurité, l’immigration et le pouvoir d’achat. Espérons encore que le mouvement de révolte actuel en Guadeloupe, à vrai dire motivé par un important chômage, une paupérisation surdimensionnée de sa population, un courant wokiste voire autonomiste, ne soit pas instrumentalisé pour ne pas plus agir contre le Covid ailleurs outremer et en France métropolitaine. Il faut agir fort et vite pour prévenir au mieux à la Réunion toute hypothétique situation dramatique connue par les Antilles françaises.