COVID-19, pourquoi cette terreur ?

Covid-19 : Le risque de mourir pour les personnes en bonne santé est quasiment nul (1)



Première question : Quel est ce silence assourdissant concernant cette information ?



Deuxième question : Informer correctement la population, c'est bien mais la terroriser en mentant par omission, pourquoi ? En effet, le taux de mortalité lors de l'épidémie de 2002 (SARS CoV1) était de 10%.



Le taux de mortalité du Covid-19 (SARS CoV2), n'est que de 2%. Encore plus surprenant :



D'après une étude rendue publique par le centre chinois de contrôle des maladies, effectuée auprès de 45 000 cas confirmés, le taux de mortalité serait de 0,9% chez les personnes en bonne santé, contre 6% pour des patients possédant une maladie respiratoire chronique, 7% pour une personne ayant du diabète et 10% pour les maladies cardiovasculaires. Un aspect positif ressort: le Covid-19 n'est pas forcément grave. En Chine, parmi tous les cas, aucun enfant n'est mort. Le coronavirus peut même passer inaperçu chez certains patients, les porteurs sains.



Ma conclusion : Au lieu de faire peur, il serait beaucoup plus constructif de proclamer « urbi et orbi », que la meilleure façon d'être résilient, la meilleure façon d'échapper à la mort, c'est de se préoccuper de sa santé physique. La santé mentale et morale s'installera alors d'elle-même. Pour cela, inutile d'assaillir médecins et pharmaciens dont le principal souci n'est pas la santé mais est de guérir la maladie. Pour cela, rien de plus simple : ne manger que des choses naturelles, saines, locales, variées et de saison. Ne manger que ce qui vous donne envie et uniquement lorsque vous avez vraiment faim. Ne vous gavez pas mais mangez léger. N'absorbez pas beaucoup plus de calories que celles que vous dépensez. Et, pour maintenir votre corps et votre métabolisme en état de fonctionner de manière optimum (tonus, résistance aux maladies, etc.) veillez à avoir une activité physique, si possible en plein air (non pollué). Comme pour la nourriture, ne pratiquez que les activités physiques qui vous plaisent vraiment. Et vous avez le choix : marche, course à pied, randonnées dans la nature, plage + natation + bain de soleil, escalade, surf et, pourquoi pas, see, sex and sun ?



Voudrait-on nous empêcher d'être épanoui et heureux ? Mais, avec un peu de jugeote, c'est tellement facile, qu'ils n'y arriveront pas. Comme dans ce vieux film : « Jamais le dimanche » tout se termine bien, ... à la plage.



Ceci étant dit, être en bonne santé est un devoir pour soi-même et pour les autres. Mais qui peut rêver d'une société sans malades ? Et, comment se comporter avec nos frères humains affaiblis ? Là aussi, nous avons un devoir, c'est de les protéger contre les microbes, inoffensifs pour nous, les gens bien portants mais qui peuvent être mortels pour eux. Ce sont donc eux qu'il faut protéger en priorité par des mesures appropriées (et pourquoi pas le confinement) mais, laissons vivre libres les gens en bonne santé. S'il est vrai que dans nos sociétés modernes le nombre de personnes affaiblies par le stress, la malbouffe, la pollution, la sédentarité, etc., augmente, alors, c'est un devoir de santé publique de lutter, à la source contre ce mal du siècle. Réduire le stress, la malbouffe, la pollution, la sédentarité, voilà la priorité des états, des peuples et des individus. Si nous y parvenons, alors il ne sera plus nécessaire de nous priver de liberté.







