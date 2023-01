A la Une . COVID-19 : la vaccination est ouverte aux enfants de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves

L’ARS de la Réunion informe que la vaccination contre le covid-19 est désormais étendue aux enfants de 6 mois à 4 ans présentant des risques de formes graves.

Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 27 Janvier 2023 à 15:29

Le communiqué :



Dans le contexte actuel de circulation de la Covid-19 et suite à l’avis de la Haute Autorité de Santé du 19 décembre dernier, la vaccination contre la Covid-19 est désormais ouverte aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves de la maladie.



Les enfants de cette même tranche d’âge vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée ou qui ne répond pas à la vaccination peuvent aussi en bénéficier.



La vaccination est possible à La Réunion avec le vaccin Pfizer pédiatrique auprès d’un médecin, sage-femme ou infirmier habituel.



Qui est concerné ?



La vaccination contre la Covid-19 est recommandée aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans révolus : à risque de formes graves de Covid-19, présentant au moins une fragilité (comorbidité) : -Les cardiopathies congénitales ;

-Les maladies hépatiques chroniques ;

-Les maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement) ;

-Les maladies neurologiques ;

-L’immunodéficience pathologique ou induite par médicaments ;

-L’obésité ;

-Le diabète de type 1 et de type 2 ;

-L’hémopathie maligne ;

-La drépanocytose ;

-La trisomie 21 ; vivant dans l’entourage d’une personne immunodéprimée ou ne répondant pas à la vaccination. ​Le vaccin utilisé et le schéma vaccinal pour les enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de formes graves



Le vaccin Pfizer pédiatrique est administré selon un schéma vaccinal à trois doses pour cette tranche d'âge : les deux premières doses sont administrées à 21 jours d'intervalle ,

, la troisième dose est administrée 8 semaines après la deuxième injection. Pour les jeunes enfants ayant contracté la Covid-19, un délai de 3 mois doit être respecté entre l’infection à la Covid-19 et l’injection.



Qui peut réaliser cette vaccination et quelles sont les modalités ?



Les enfants suivis régulièrement par des services hospitaliers pédiatriques peuvent y bénéficier du vaccin. Les parents doivent se rapprocher de ces services pour convenir des modalités de vaccination.



Les médecins sont autorisés à prescrire et administrer le vaccin aux enfants âgés de 6 mois à 4 ans.



Peuvent également administrer le vaccin aux enfants de cette tranche d’âge, les sages-femmes et les infirmiers, sur prescription médicale.



Les parents concernés peuvent :



• prendre rendez-vous auprès de leur médecin, sage-femme ou infirmier habituel,



• ou se rendre sur le site



