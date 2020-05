A la Une .. COVID-19 : classé parmi les départements situés en zone rouge, Mayotte compte deux décès de plus



L’île aux parfums compte 596 cas confirmés de Covid-19. 328 patients officiellement guéris (mise à jour le 2 mai) et 29 sont actuellement hospitalisés au CHM, dont 4 dans le service de réanimation.



Mayotte déplore 6 décès depuis le début de la crise du coronavirus dont 2 décès supplémentaires, survenus les 16 et 18 avril, annoncés hier par Jérôme Salomon, directeur général de la santé.



Les tests réalisés sur les deux patients concernés, âgés de 72 et 82 ans s'étaient révélés négatifs, en dépit de signes évocateurs de la maladie. L'ARS procède, en lien avec le CHM, à un réexamen minutieux des dossiers des patients, afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas Covid+. Nicolas Payet Lu 244 fois