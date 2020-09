A la Une . COVID-19 à La Réunion : 1 décès et 221 nouveaux cas confirmés en trois jours

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé ont le regret d’annoncer le décès lié à la Covid- 19 ce samedi 19 septembre 2020 d’une patiente hospitalisée âgée de 62 ans. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 19:38 | Lu 3222 fois

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 221 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion du 19 au 21 septembre 2020 à 15h00, soit en moyenne d’environ 74 cas par jour, rapporté au 81 cas en moyenne quotidienne, sur la semaine précédente. Au total on recense 3415 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.



Parmi les nouveaux cas annoncés :

- 205 cas ont été investigués :

- 197 cas sont classés autochtones

- 8 cas sont classés importés

- 16 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.



La préfecture et l’Agence Régionale de Santé rappellent à l’ensemble de la population réunionnaise l’importance d’appliquer au quotidien les mesures barrière (lavage de mains, utilisation de mouchoir, tousser dans son coude, distance physique, port du masque...). Ces mesures sont essentielles pour limiter la dynamique de l’épidémie dans l’île.