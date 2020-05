Revenir à la Rubrique CIVIS COVID-19 / Retour à la normale des lignes de bus Alternéo à partir du lundi 11 mai 2020





Toutefois, il est précisé que les mesures sanitaires déjà déployées restent en vigueur et sont renforcées par les nouvelles décisions édictées par le gouvernement.



Par ailleurs les clients devront à nouveau être en possession d’un titre de transport valide. Ainsi, les règles d’accès seront les suivantes :



• Le port obligatoire du masque, il appartient aux clients de se procurer leur masque, à défaut l’accès à bord leur sera refusé ;

• Le respect du nombre de personnes maximum par bus :

(20 personnes dans les grands bus, 10 personnes dans les petits bus ) ;

• La validation d’un titre de transport à chaque montée. La vente ne pouvant plus être assurée par les conducteurs, les clients devront alors impérativement se rapprocher des agences commerciales, du réseau de dépositaires ou se connecter sur la E-Boutique (



A cet effet pour accompagner nos clients dans ce changement de leur pratique d’achat, le réseau a décidé d’une offre promotionnelle :



2 Tickets à 2 €uros (soit 1 €uro le ticket quand son tarif habituel est de 1,7 €uros).



La Direction du réseau en appelle à la compréhension, à la responsabilité et au civisme de chacune et chacun pour respecter ces mesures sanitaires. Nous informons notre clientèle que les lignes de bus du réseau Alternéo refonctionneront normalement à partir du lundi 11 mai 2020.Toutefois, il est précisé que les mesures sanitaires déjà déployées restent en vigueur et sont renforcées par les nouvelles décisions édictées par le gouvernement.Par ailleurs les clients devront à nouveau être en possession d’un titre de transport valide. Ainsi, les règles d’accès seront les suivantes :• Le port obligatoire du masque, il appartient aux clients de se procurer leur masque, à défaut l’accès à bord leur sera refusé ;• Le respect du nombre de personnes maximum par bus :(20 personnes dans les grands bus, 10 personnes dans les petits bus ) ;• La validation d’un titre de transport à chaque montée. La vente ne pouvant plus être assurée par les conducteurs, les clients devront alors impérativement se rapprocher des agences commerciales, du réseau de dépositaires ou se connecter sur la E-Boutique ( alterneo.re ) ou sur l’application M-Ticket accessible ( IOS ou Android ) pour acquérir leur titre.A cet effet pour accompagner nos clients dans ce changement de leur pratique d’achat, le réseau a décidé d’une offre promotionnelle :2 Tickets à 2 €uros (soit 1 €uro le ticket quand son tarif habituel est de 1,7 €uros).La Direction du réseau en appelle à la compréhension, à la responsabilité et au civisme de chacune et chacun pour respecter ces mesures sanitaires.





Dans la même rubrique : < > ​Attention à la qualité de l’eau distribuée sur Cilaos COVID-19 / Renfort des services du 4 au 9 mai 2020