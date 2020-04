COVID-19 / Reprise du service restreint

A partir du jeudi 9 avril 2020, les lignes de bus du réseau Alternéo fonctionneront à nouveau en mode restreint.



Les services seront assurés à partir de 7h00 et jusqu’à 17h30, sur la base des horaires « Dimanche et jours fériés ».



Par ailleurs, le réseau Alterneo ne fonctionnera pas les Dimanche 12 et Lundi 13 avril.



Nous rappelons que le nombre de passagers par bus reste strictement limité à :

• 20 personnes dans les grands bus ;

• 10 personnes dans les petits bus ;

• 4 personnes dans les véhicules de 9 places.



Pour plus d’informations sur les horaires, rendez-vous sur le site internet https://www.alterneo.re/



La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.