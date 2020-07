COVID 19 Rappel à la responsabilisation

La maladie, nouvelle et très contagieuse, reste présente sur l’ensemble du territoire. Il convient donc, notamment pour les plus fragiles, de rester vigilant et d’appliquer strictement les gestes barrière. C’est de l’engagement et la responsabilité de chacun d’entre nous que dépend la victoire sur l’épidémie. #vigilance #covid19 #largpas