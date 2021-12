A la Une . COVID-19 : Quels impacts sur la santé des futures mamans et sur le développement du fœtus ?

Jusqu’à présent, aucune recherche scientifique n’a donné des résultats concluants concernant l’impact du Covid-19 sur la grossesse. Mais deux études récentes, publiées fin novembre 2021, mettent en exergue deux nouveaux éléments : premièrement, les femmes enceintes ayant contracté le Covid 19 pourraient connaître des complications pendant leurs grossesses ; deuxièmement, une infection au Covid-19 n’aurait pas de conséquence sur le développement du cerveau de l’enfant. Par Lisa Rivière - Publié le Lundi 6 Décembre 2021 à 17:56

Le Covid-19 aurait donc des conséquences néfastes sur la grossesse, notamment sur la santé des futures mamans. Telles sont les conclusions d’une étude publiée par la revue scientifique PLOS Medicine le 30 novembre 2021. Les scientifiques ont mené cette étude sur environ 245.000 naissances qui ont eu lieu entre janvier et juin 2020, sur la base des données françaises des hospitalisations.



Les résultats de cette étude sont assez inquiétants. Les femmes enceintes positives au Covid 19, qui présentent des comorbidités comme l’hypertension artérielle et l’obésité, ont plus de risques de se retrouver en réanimation. L’étude parle de 5,9 % contre 0,1% pour les non covidés. Il en est de même pour le pourcentage de mortalité : 0,2% contre 0,005% pour les femmes non covidés. En plus des risques de complications accrus concernant la santé des femmes enceintes, l’étude met en avant le fait qu’il y a un risque supplémentaire de césarienne et d’accouchement prématuré.



L’étude sera menée jusqu’au cinquième anniversaires des enfants



Cependant, une seconde étude, publiée également le 30 novembre 2021, cette fois-ci par le Radiological Society of North America (RSNA), montre qu’une infection au Covid-19 pendant la grossesse n’aurait pas d’impact direct, jusqu’à preuve du contraire, sur le développement du cerveau du fœtus. Les examens menés sur les IRM foetales de 33 femmes enceintes contaminées par le SRAS-CoV-2 confirment en effet que le développement du cerveau des fœtus est le même que chez les femmes enceintes non contaminées. Toutefois, une surveillance des enfants jusqu’à l’âge de cinq ans sera menée par les scientifiques responsables de l’étude afin de compléter les recherches.



Le bilan qu’il faut tirer de ces deux études, c’est qu’il existe bel et bien des risques de complications pendant la grossesse pour les femmes enceintes atteintes du Covid-19 mais que fort heureusement, pour le moment, l’infection au SRAS-CoV-2 n’affecte pas le développement du cerveau du fœtus. D’après Sophia Stoecklein, médecin-cheffe du département de radiologie à l'université Ludwig-Maximilian de Munich et principale auteure de l’étude du RSNA : " […] malgré les résultats encourageants de notre étude, les femmes enceintes devraient sérieusement envisager la vaccination." La vaccination serait donc la seule solution fiable pour éviter tous les risques de complications pendant la grossesse.





