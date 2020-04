COVID-19 : Ouverture du bureau de poste de L'Étang-Salé Les Hauts

La direction de la Poste a accepté de procéder à l'ouverture exceptionnelle de l'agen­ce postale de L'ÉTANG-SALÉ LES HAUTS les MARDI 14 et JEUDI 16 AVRIL 2020, de 8h00 à 12h00, suite à la demande formulée auprès des différentes autorités par Monsieur Jean-Claude LACOUTURE, Maire de L'Étang-Salé, afin de faciliter les démarches des usagers de L'Étang-Salé, dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières en vigueur.



Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et nos remerciements aux différents acteurs et intervenants concernés. Grâce à une organisation du travail adaptée, à l'engagement et au dévouement des agents de la Poste et au soutien de la Municipalité, le bureau de poste sis au 44, Rue du Père VAN BERLO à L'Étang-Salé les Hauts sera exceptionnellement ou­vert les jours et horaires sus-indiqués, permettant ainsi de préserver l'accessibilité au guichet pour les clients qui n'ont pas d'alternative.