COVID-19: Les mesures mises en place par la mairie de St-Louis

Comme suite à l’allocution du Chef de l’Etat, le lundi 16 mars 2020, des mesures restrictives pour lutter activement contre la propagation du coronavirus COVID 19 ont été mises en place. Ces mesures s’appliquant à la Réunion, la commune de Saint-Louis informe ses administrés que les services communaux ont décidé d’adopter une organisation visant à réduire, autant que possible, les risquessanitaires.



A ce titre, le Maire informe la population qu’un dispositif d’astreinte permettant de garantir un service minimum pour les administrés est mis en place.



Il concerne les services suivants :



- Etat civil et funéraire ;

- Environnement ;

- Police municipale ;



Par ailleurs, un dispositif de secours renforcé auprès des populations les plus vulnérables et exposées piloté par le CCAS est également mis en place pour assurer la continuité des missions sociales essentielles en particulier pour ce qui concerne les portages de repas en faveur des personnes identifiées.



Pour joindre la mairie et effectuer des démarches, les numéros disponibles sont les suivants :



Pour l’Etat civil et les décès : 06 92 69 69 13

Pour les autres services : 02 62 91 39 50