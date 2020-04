COVID-19: La France compte au total 13 197 décès depuis le début de l'épidémie

Le bilan sanitaire de l’épidémie de COVID-19 en France s’élève à 554 décès supplémentaires ce vendredi en établissements hospitaliers, soit 8598 morts à déplorer.



Un enfant de moins de 10 ans, hospitalisé en réanimation, est mort en Ile-de-France. Les causes du décès de l'enfant, testé positif au COVID-19, sont multiples, a indiqué le professeur Jérôme Salomon.



13 197 personnes sont décédées au total, en établissement hospitalier et EHPAD.



Les cas confirmés au coronavirus s’élève désormais à 90 676 depuis le 1er mars, 4342 cas de plus qu’hier. 65 420 hospitalisations ont été enregistrés ce vendredi, "ce qui nous confirme le poids considérable de cette épidémie pour nos structures hospitalières". 7004 patients sont en réanimation.



25 000 personnes sont sorties guéries auxquelles s'ajoutent les dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans hospitalisation.



"Un plateau très haut semble s’amorcer, avec une épidémie toujours dynamique", a relativisé le directeur général de la Santé au regard de chiffres légèrement en baisse notamment le nombre de patients pris en charge en réanimation.