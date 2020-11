Communiqué COVID-19: L'URPS Infirmiers fait le point sur la distribution de masques

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 06:55 | Lu 100 fois





I. Distribution du stock Etat restant



Certaines officines disposent encore de masques provenant du "stock Etat" et ont la possibilité de distribuer ce stock restant aux professionnels de santé libéraux. Vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacien pour savoir s'ils disposent encore de suffisamment de stock pour vous en distribuer.



II. Distribution à venir du stock provenant des dons



L'ARS Réunion et l'ensemble des URPS (Tip@santé) se sont concertées afin de proposer aux professionnels de santé, via les officines, le stock issu des dons acquis depuis le début de la crise (dons de la Région, dons privés...). Ce stock, composé pour partie de masques chirurgicaux et FFP2 sera mis à disposition des professionnels de santé, sans déconditionnement, a priori, en début de semaine prochaine, dans des officines volontaires. Ce stock a vocation à être distribué à l'ensemble des professionnels, y compris ceux non représentés par les URPS (opticiens, diététiciens, psychologues...), avec une attention particulière pour les professionnels de santé qui pratiquent des gestes invasifs au cabinet ou à domicile ou davantage exposés au virus.



⚠️Vous recevrez une notification par mail pour vous avertir du lancement de la distribution du stock de dons en officine, la quantité hebdomadaire de masques délivrée par professionnel jusqu'à épuisement des stocks et pour vous préciser, le cas échéant, les officines partenaires.



Pour information, au 21 octobre 2020, le stock relatif aux dons se composait de :



• 368 000 masques chirurgicaux en provenance de Chine et certifiés par un organisme français ;

• 800 000 masques KN95 (Norme USA), FFP2 (Norme UE), testés et certifiés provenant d'un don de la Région ;

• 600 000 masques civils, non chirurgicaux, destinés au grand public ;

• 154 000 masques FFP2 certifiés ;

• 65 000 visières certifiées ;

• Charlottes et surblouses testées non conformes (protection légère très fragiles)

• Environ 30 000 combinaisons (tests micro-biologiques en cours de réalisation - sous 15 jours)

• 400 000 gants (tests en cours - environ 5 semaines)



L'URPS Infirmiers salue l'engagement des pharmaciens et les remercie pour leur participation active et bénévole à la distribution et à la gestion du stock à l'ensemble des professionnels de santé.



Confraternellement,

Alain DUVAL

