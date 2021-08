COVID-19 : L'UNAAPE appelle les parents co-éducateurs à prendre leurs responsabilités

Nous prenons acte de l’intention de Madame la rectrice d’être transparente sur la situation sanitaire avec les représentants de parents d’élèves lors de nos échanges. Malheureusement, cela n’est pas suivi d’effets.



N’en demeure pas moins que suite à nos rencontres avec les parents d’élèves et nos représentants de L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D’ÉLÈVES (UNAAPE), nous sommes de plus en plus dans l’inquiétude et dans l’incompré hension sur le dé roulement de l’anné e scolaire au vu de la GESTION GOUVERNEMENTALE de la situation sanitaire qui s'aggrave de jour en jour.



Pour cette nouvelle rentrée scolaire, les annonces du Gouvernement sont loin d'apaiser les parents d'élèves de la Réunion. Si au niveau du primaire, RIEN n'a changé dans la gestion de la crise sanitaire, il n'en est pas de même dans le secondaire et cela est TOTALEMENT inacceptable. Notre association UNAAPE n'est pas contre la vaccination, mais RESTE et DEMEURE contre l'OBLIGATION VACCINALE et le PASS SANITAIRE.



I - Dans un premier temps, l'attaque du Gouvernement est AVANT TOUT orientée vers les collèges.



En effet, une NOUVELLE fois, le Gouvernement POUSSE les parents de manière SOURNOISE, DÉGUISÉE et CONTRE LEUR VOLONTÉ à faire vacciner leurs enfants. Alors que nous savons que les cas de COVID à la Réunion ne sont dus actuellement qu'au variant DELTA, et que de surcroît, il a été martelé que la vaccination est TOTALEMENT INEFFICACE contre celui-ci, le Gouvernement met en place une discrimination volontaire et totalitaire, en excluant les élèves cas contact non vaccinés en cas de situation d'un élève testé positif dans une classe.



En contrepartie, dans la même situation, les élèves cas contact vaccinés qui peuvent toujours contracter le virus et le transmettre à leurs camarades, RESTENT dans la classe avec des cours assurés en présentiel faisant prendre un risque AUSSI important de contamination aux autres élèves de cette même classe ainsi qu’à l’enseignant.



EN CONSÉQUENCE, il ressort TRÈS CLAIREMENT que le Gouvernement VEUT par cette mesure OBLIGER de manièreDÉGUISÉE, les parents des enfants NON VACCINÉS, à les faire vacciner car s'ils travaillent ou s'ils n'ont pas la possibilité de les garder à la maison lors de cette FAMEUSE SEPTAINE, ils ne pourront pas les prendre en charge lors de leur éviction de la classe et les parents se retrouveront dans l'OBLIGATION de recourir à la vaccination.



Cette situation illustre BIEN la méthode d'intimidation du Gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire qui consiste à PIÉGER les familles pour qu'elles capitulent et finissent TOUTES de faire vacciner l’ensemble de leur famille.



OR, cette décision du Gouvernement est INACCEPTABLE et nous avons le devoir d'alerter les parents et de les appeler à ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que cette mesure de DISCRIMINATION entre enfants vaccinés et NON VACCINES, ne sera pas retirée des collèges.



II - Dans un deuxième temps, le Gouvernement vient remettre en cause l'autorité parentale sur leurs enfants scolarisés en collège et en lycée.



En effet, la loi reconnaît la responsabilité des parents envers leurs enfants jusqu'à l'âge de leur majorité. Dans toute démarche, toute situation concernant nos enfants, le Gouvernement a TOUJOURS considéré que les parents étaient RESPONSABLES et détenaient l'autorité parentale sur leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.



Ainsi, pour la rentrée scolaire 2021/2022, le Gouvernement décide de manière ARBITRAIRE, d'enlever l'autorité parentale des parents des élèves de collège à partir de 12 ans et de ceux des lycées de plus de 16 ans et plus, en leur permettant de décider SEULS s'ils souhaitent se faire vacciner SANS l'accord de leurs parents.



Or, QUE devient l'autorité parentale dans cette situation et QUI SERA RESPONSABLE si un de nos enfants se retrouve avec de graves symptômes lors de sa vaccination.



Il est DONC INDÉNIABLE que NOUS, parents et représentants de parents d'élèves, nous ne pouvons accepter une rentrée des classes dans de telles conditions. NOUS demandons à TOUS LES PARENTS SANS AUCUNE DISCRIMINATION, de REFUSER cette nouvelle attaque du Gouvernement et de ne pas envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires dès le lundi 23/08/2021 et ce, jusqu'à ce que le Gouvernement ANNULE les décisions prises à l'encontre du bien-être de nos enfants à l’École.



Il est également IMPENSABLE que le Gouvernement veuille INFLUENCER AU MAXIMUM nos enfants en lançant des campagnes d'incitation à la vaccination et DE SURCROÎT, à l'intérieur des établissements scolaires. Cela devrait être destinée aux PARENTS et NON pas à nos enfants de collège et de lycée qui ont besoin de sérénité et SURTOUT PAS de pression supplémentaire dès la rentrée.

III – ENFIN, le Gouvernement CONFORTE sa position de DISCRIMINATION entre les parents d’élèves en refusant l’accès des étudiants NON vaccinés dans nos universités et DE NOUVEAU, cette position du Gouvernement est INACCEPTABLE.



Par ailleurs, RIEN n’est MIS EN PLACE pour l’organisation des cours entre le présentiel et le distanciel qui est une mesure INAPPLICABLE. L’expérience des deux dernières années scolaires montrent que de nombreux cours n’ont pas été assurés par manque crucial d’enseignants et de gros problèmes de connexion à INTERNET.



EN CONSÉQUENCE, notre association UNAAPE DÉNONCE cet état de fait et appelle l'ensemble des parents d'élèves de la Réunion, à BOYCOTTER cette rentrée AFIN de libérer les familles et les élèves du COUPERET que le Gouvernement met sur leurs têtes.

SI NOUS AVONS TOUJOURS DE L'AMOUR POUR NOS ENFANTS ET QUE NOUS RESPECTONS NOTRE ENGAGEMENT DE LES PROTÉGER EN TOUTE CIRCONSTANCE, NOUS AVONS LE DEVOIR DE RESTER SOLIDAIRES DANS CETTE BATAILLE ET NE PAS LAISSER CE GOUVERNEMENT DÉTRUIRE NOS ENFANTS.



PAR CETTE ACTION, NOUS AVONS UNE RÉELLE OPPORTUNITÉ DE MONTRER AU GOUVERNEMENT QUE NOTRE PAYS, LA FRANCE, EST GÉRÉE PAR UNE CONSTITUTION QUI PRÉCISE QUE LE PEUPLE EST SOUVERAIN.



ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS.