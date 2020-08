COVID-19 : L'UNAAPE appelle les parents co-éducateurs à prendre leurs responsabilités

Nous prenons acte de l’intention de Madame la rectrice d’être transparente sur la situation sanitaire avec les représentants de parents d’élèves lors de nos échanges.



N’en demeure pas moins que suite à nos rencontres avec les parents d’élèves et nos représentants de L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS AUTONOMES DE PARENTS D’ÉLÈVES (UNAAPE), nous sommes de plus en plus dans l’inquiétude et dans l’incompréhension sur le déroulement de l’année scolaire au vu de la situation sanitaire qui s'aggrave de jour en jour.

Malgré une situation exceptionnelle, la rentrée s’est faite normalement.

Le protocole mis en place par le rectorat ne semble pas rassurer les parents d’élèves. Au fil des jours, des cas covid-19 se découvrent dans les établissements scolaires du premier et du second degré. Certains édiles ont pris l’initiative de fermer des écoles, des lieux et des structures accueillant du public.



Sur ces 5 derniers jours, le nombre de cas avérés devient très préoccupant et ne semble pas s’arrêter. Bien que ce soit majoritairement dans le cercle familial, et que les gestes barrières soient respectés, nos grands-parents restent des personnes vulnérables ainsi que nos proches atteints de maladie chronique. Il ne s’agit pas simplement de protéger les élèves mais la population entière.



Les moyens alloués aux dépistages de la COVID-19 sont insuffisants et les délais d’attente des résultats des tests trop longs.

Il est dommage qu’on sacrifie la santé de la population au détriment d’autres enjeux. Pour moins que cela, les autorités se sont octroyés le droit de faire peur. La pandémie s’est installée. Les moyens mis en œuvre, sont-ils suffisants ou à la hauteur de la situation actuelle?



Les institutions se veulent rassurantes, la réalité au quotidien semble être différente.

Transparent, vous avez dit transparent?



L'UNAAPE appelle au civisme individuel, collectif et demande aux parents co-éducateurs de prendre pleinement leur responsabilité quant à la mise en œuvre des gestes barrières et dès lors qu’ils constatent que la sécurité sanitaire n’est pas garantie dans les établissements scolaires.



Le Bureau de l’UNAAPE.