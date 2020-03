COVID-19 / ILEVA : information aux usagers - gestion des déchets

Le service public de gestion des déchets se poursuit. Le personnel en charge de la collecte, de l’accueil et du tri est en première ligne pour assurer la continuité de ce service essentiel à la vie des Réunionnais...ENSEMBLE, PROTÉGEONS-NOUSDes gestes simples pour se préserver et préserver le personnel qui oeuvre au quotidien pour votre cadre de vie et votre sécurité sanitaire.