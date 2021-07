COVID-19 - Consultation citoyenne sur la vaccination. Exprimez-vous jusqu’au 19 août 2021 !

L’ARS La Réunion, en lien avec le Ministère des Solidarités et de la Santé, lance une consultation citoyenne sur la vaccination contre la Covid-19 jusqu’au 19 août 2021. Ce questionnaire rapide et anonyme vise à recueillir les points de vue des Réunionnais et comprendre leurs attentes et réticences sur la campagne de vaccination.Êtes-vous vaccin(é) ou non ? Vous hésitez ? Qu’est-ce qui pourrait vous faire changer d’avis ? Dites-nous pourquoi !Le questionnaire d’une dizaine de questions est accessible au lien internet ci-dessous(accessible sur ordinateur ou sur smartphone avec les navigateurs Chrome, Mozilla, Safari de préférence).