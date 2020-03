COVID-19 : Collecte des déchets // Services maintenus

Aussi, nous vous demandons de respecter votre calendrier de collecte.Les collectes s’effectuent selon le calendrier en vigueur et ce aux heures habituelles.Il est demandé de jeter les masques, mouchoirs et gants usagés dans un sac étanche et fermé qui devra être mis dans le bac vert.Pour rappel, les déchèteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre.La CIVIS compte sur votre compréhension et votre civisme.