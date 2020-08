La grande Une COVID 19 : 20 nouveaux cas confirmés ce jeudi, 2 autres clusters identifiés à St-Denis

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 20 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce jeudi 13 août à 15h00, dont 6 cas sont classés autochtones en lien avec le Cluster annoncé le 11/08, soit un total de 754 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 18:35 | Lu 7752 fois

Pour mémoire, ce mardi, un premier cluster était identifié. Localisé à Sainte-Clotilde, il a déclenché le dépistage des personnes-contact ce jeudi et demain. Par ailleurs, un autre cluster pourrait être localisé dans le Bas de la Rivière, où des enfants ont été en contact avec un animateur infecté.



Des éléments qui ont poussé la mairie de chef-lieu a prendre des mesures, notamment le report de la rentrée pour 14 écoles. En lien avec la municipalité, la préfecture devrait prochainement publier un arrêté préfectoral encadrant le port du masque généralisé en dehors des lieux clos dans la commune de Saint-Denis.



Outre ces nouveaux cas, parmi les cas confirmés ce jour :



- 5 cas sont classés autochtones sans lien avec le Cluster annoncé le 11 août ;



- 3 cas sont importés suite à un dépistage à J+7 de leur arrivée sur le territoire ;



- 6 sont encore en cours d’investigation pour savoir s’ils ont un lien avec le cluster.



Parmi les 10 cas qui étaient en cours d’investigation annoncés les 11/08 et 12/08 :



- 7 sont classés autochtones, sans lien avec le Cluster annoncé le 11 août ;



- 1 cas est importé ;



- 2 cas restent en cours d’investigation.



Suite aux investigations menées par l’Assurance Maladie, Santé publique France et l’ARS, deux autres clusters ont été identifiés à Saint-Denis : il s’agit de 2 clusters de 4 personnes chacun, de nature familiale, regroupant des cas autochtones déjà comptabilisés parmi les 754 cas. Pour ces 2 clusters réunis, moins de 20 contacts sont encore en cours d’investigation.





SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE AU 13 août 2020



746 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 65% sont des cas importés.



• Bilan des cas investigués :





Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité