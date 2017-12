Courrier des lecteurs [COURRIER DES LECTEURS] Les travailleurs(ses) handicapé(e)s lâchés(e)s par le GIHP

Le GIHP (Groupement d’Insertion des Personnes Handicapées) est une association financée par les institutions, Etat et Conseil départemental. Sa mission est d’accompagner les personnes portant handicap à accéder aux mêmes droits que tout un chacun, dans les conditions spécifiques à notre situation. Droit à l’éducation. Droit au déplacement. Droit au travail.



Cette association n’a jamais cessé de nous malmener et montrer un mépris vis-à-vis des personnes portant handicap.

Après l’augmentation abusive des coûts de transport en 2014, nous voici aujourd’hui confrontés à un problème encore plus grave.



Par lettre en date du 13 décembre dernier le président du GIHP nous adresse un courrier pour nous convier le vendredi 15 décembre à une rencontre à 17h00 au siège de l’association.



L’objet de la rencontre est de nous informer sur les difficultés financières que connait le GIHP et sur les conséquences que cela pourrait avoir sur la délivrance de la prestation transport pour les personnes portant handicap qui sont salariées.



Le rendez-vous n’a pas été honoré. Et le président s’est retranché dans un silence assourdissant. Inquiets, nous l’avons interpellé. Et suite à la réunion du Bureau, il daigna nous annoncer au téléphone que les administrateurs, à l’unanimité, ont voté l’arrêt définitif de la prestation transport pour les personnes reconnues travailleurs handicapées et qui sont salariées. Cette décision prend effet au 1er janvier 2018.



Nous sommes outrés par ce énième mépris. Aucune concertation, aucune information officielle. Un manque de respect qui une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, vient questionner la qualité de service de cette structure qui vit des fonds publics.



Cette décision brutale nous met en insécurité. Nous risquons la perte de nos emplois sans transport organisé.



Comment faire, à trois jours de l’échéance, pour trouver une solution de rechange pour aller travailler et rentrer chez nous le soir ? Nicolas M’Tima & Fabrice Bègue Lu 131 fois





Dans la même rubrique : < > Les animaux et les pétards Sauvegarder un service public de qualité en 2018