[COUP DE GUEULE] Un pick-up abandonné dans un virage depuis six mois

"Si possible prendre conscience de cette épave dans ce virage depuis six mois, avec stagnation d’eau pour les moustiques et aucun respect pour les croyants qui désirent prier au pied de cette croix.



Un tas de gravats déposé aussi au pied de cette croix.



La police municipale est au courant de cette situation, je voulais m’adresser à un élu de la chaloupe, on m’a répondu, il n’ya plus d’élu, il a démissionné.



Ce Pick up se trouve dans un virage à bac en fer sur la route de la Chaloupe et du Plate.



Déjà cette route n’est pas large, et on circule difficilement."