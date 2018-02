Société [COUP DE GUEULE] Saint-Paul, ville abandonnée par la Mairie et réprimée par la Police

1\ Poubelles non ramassées régulièrement depuis des années (huiles de friture, bouteilles, cartons...). Ci joint des photos qui parlent d'elles même. Quelle image pour le tourisme ! La Police verbalise et se détache du fond en ignorant le fait que l'on ne peut pas garder les détritus dans les établissements (hygiène oblige). Bien que nous payons pour ce ramassage, il semble que le système fonctionne paradoxalement à merveille car l'argent des amendes est ainsi reversé aux Mairies. Pourquoi donc augmenter le ramassage si cela leur permet de faire rentrer du foncier dans un cercle vicieux et pervers ?



2\ Nous avons pourtant demandé des conteneurs de tri sélectif qui se fondent dans la nature mais refus de la Mairie encore.



3\ Problématique requin versus maintien des ouvertures des bars jusqu'à 2h du matin. Traduit autrement cela donne : plus de plage la journée, plus de bars la nuit. Résumé : ville qui meurt. En développant : Perte de dynamisme, mauvaise image, absence d'action de la Mairie. Donc licenciements, chômage, clé sous la porte pour de nombreux établissements qui fonctionnaient depuis des années.

4\ La Police vient de remettre aux normes ses propres places de parking. Bien qu'il y ait un manque indéniable de places pour les consommateurs elle s'accapare 3 places et n'exploite jamais celles qui sont dans son enclos.



Les commerçants en ont ras le bol, ils subissent déjà des augmentations et réglementations de 100% avec le nouveau RSI, les nouvelles caisses enregistreuses, la taxe sur les pancartes d'affichage, la hausse des impôts, du gaz, du carburant, du tabac, de la loi Royal...



La Police qui probablement exécute les lois vient les pilonner et ne montre aucunement l'exemple. Pour être honnête on dirait que la ville est abandonnée et que les sherifs de la Mairie (MR le Maire étant pour rappel le directeur du TCO et le régulateur des relations Police-Citoyens) règnent en rois.



Cela ne peut durer, à l'heure où l'on parle les commerçants s'unissent et projettent de lancer des actions. Le mot d'ordre étant la cohérence ! On veut prendre soin de l'île, lui donner de la vie, on veut qu'il y ait de l'emploi, de la prospérité et que le mot justice soit respecté par tous et par toutes à commencer par les institutions de l'état.



En espérant avoir soulevé un point qui vous tienne à coeur, sans prendre part, nous attendons vos impressions à tous pour une île vivante et non morte.



Saint Gilles comme les autres villes veut vivre !

