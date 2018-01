A la Une ... [COUP DE GUEULE] Les infiltrations bousillent son système électrique, la SHLMR aux abonnés absents...





Selon cette locataire, des travaux devaient être effectués en 2017 par le bailleur social, mais rien n’a été fait jusqu’à présent, d’où son coup de gueule :

Aujourd'hui, ras-le-bol des ces incompétents ki vient seulement controler et après i fait pas rien......Mi doi pa zot loyer toute les régler, et la avec deux zenfant i fait de l'asthme, kossa nous fé?



Nous enferme a nous dans la seule chambre potable de la maison????? Explik a moi un pe travailleur de la SHLMR a kel moment lé considérer grave po zot venir vraiment réparer?????? Ke un dans la kaz i meurt en touchant contact lumiére???? Fo mi casse un bout su la kaz et mi di a zot c cyclone la fait?????



Aréte prendre le moun po couyon kan i paye a zot!!!!!!!!!!! Cette locataire d'une résidence SHLMR de Jean-Petit à Saint-Joseph n'en peut plus. Sa maison, livrée en 2014, est infiltrée de toutes parts à chaque épisode pluvieux, fragilisant grandement les circuits électriques. De ce fait, elle se retrouve sans lumière à chaque pluie car l'eau "passe dans les installations électriques". L'année dernière, elle a dû acheter pas moins de 20 ampoules, qui ne tiennent pas le coup face à son système électrique dégradé.

