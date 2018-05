[COUP DE GUEULE] Des excréments de chauves-souris au lycée Patu de Rosemont

Au lycée professionnel Patu de Rosement, à Saint-Benoît, les conditions ne sont visiblement pas les meilleures pour étudier et enseigner dans certains ateliers, à en croire ces images envoyées par un internaute. Les toitures sont infestées d'excréments de chauve-souris et des traces d'humidité sont visibles au plafond.



"Depuis environ 6 ans la direction cache la misère en repeignant les ateliers mais le problème reste toujours présent", nous est-il rapporté. "Ça fait plus d’un an que le personnel dénonce ces conditions mais rien n’est fait".