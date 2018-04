[COUP DE GUEULE] À Bois d'Olive c'est dengue

Malgré nos appels à la Mairie et l'ARS depuis 15 jours, voilà l'état de l'extérieur de la cantine des écoles Flora Tristan et Edmond Albius, en pleine zone épidémique.



Des herbes dont certaines font la taille des enfants de petite section. Et la commune est pleinement engagée nous dit-on ?



Et bien sûr, on passe sur les déchets...



A quand une réaction comme celle de Saint Denis, alors que le nombre de cas est bien plus important ?



Mais peut-être la population de ce quartier n'en vaut-elle pas la peine pour les élus ?