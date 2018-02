CORBEIL : L’or pour les époux Grimaud

Hyacinte Grimaud et son épouse Suzie ont célébré leurs 50 ans de mariage le 6 février dernier. Un événement ponctué le jour-même par une messe organisée à leur domicile. Une grande partie de la famille était réunie à la salle polyvalente de Corbeil, ce samedi pour donner un côté festif à leurs noces d’or.



Hyacinte était charpentier tandis que Suzie était employée communale et exerçait à la garderie de l’école maternelle de Saint-Gilles-Les-Hauts. Ils ont eu cinq enfants. La famille s’est bien agrandie depuis et compte 14 petits-enfants et un arrière petit enfant.