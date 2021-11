COP 26 : la grand-messe des promesses

Depuis la première COP de 1995 à Berlin et les accords de Paris de 2015 sur le réchauffement climatique, rien de nouveau pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour cette COP 26 à Glasgow.



Entre les petites promesses et la grande réalité de certains pays pour garder à tout prix les énergies fossiles, on constate que le destin de l’humanité est entre les mains de quelques dirigeants et milliardaires sans foi ni loi.

Des millions d’individus vont mourir dans un futur proche, au nom de la cupidité et de cette grande mascarade de la COP 26.



Kossa nou va laisse po noute zanfan dans 30 ans avec les gaspillage des ressources naturelles et le dérèglement climatique ?



L’homme se vante de partir sur la Lune et de visiter Mars à coûts de milliards de dollars, mé nou lé pa kapab mèt a nou dakor po sove noute planète. On pourra refaire le bal des hypocrites avec les fossoyeurs de la COP 26 dans cinq ans ; en atandan cabris i mange salade. Nos ancêtres nous ont laissé une belle planète en héritage et pokoé nou détrui a li po larzan ? Notre siècle est un siècle décisif pour notre survie et i fo nou rouve lo zié po évite chemin malizé.



Si nou fé pa rien zordi, demain on fera la guerre pour avoir de l’eau ; demain, ce seront de grandes famines et la montée des eaux dans certains pays de l’hémisphère Sud. Demain nou pé disparète a koze noute foutan et noute zégo . Lé ankor tan change tou sa mé i fo nou change noute fasson vive.

La terre n’a pas besoin de nous pour exister ; nous on a besoin d’elle pour vivre.



Richard Riani ,Noutoutékolo