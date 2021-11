Communiqué COP 26 : "Protégeons La Réunion, notre île, notre patrimoine !"

Le communiqué :



On entend parler de la COP 26 depuis quelques jours. Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Il s’agit d’une vitrine permettant aux différents états de pouvoir dire ce qu’ils comptent faire pour contenir l’augmentation des températures et de lutter contre le réchauffement climatique, ou encore la déforestation.



Sur ce dernier point, on voit très bien comment nos élus locaux comptent s’y prendre à La Réunion depuis quelques jours. Cela devient méprisant de voir dans un média télévisé qu’une piste de 4X4 s’ouvre aux abords de la forêt de La Crête dans le sud de l’île. On peut se demander, comment les habitants de ce petit village charmant et paisible où il fait bon vivre, ont dû accueillir cette mauvaise nouvelle. Nous retrouvons encore une situation où ces terres auraient bien pu servir à faire de l’agriculture et participer à une protection de la nature. Permettre, par exemple, à une agricultrice ou un agriculteur de s’installer dans les hauts et de contribuer à une alimentation locale et de proximité, issue de bons produits de la terre.



Le deuxième point que je souhaite aborder est la question de la révision du schéma d’aménagement régional, « le SAR », qui a été mis en avant sur les ondes radio un dimanche après midi lors de l’entretien d’une élue de la région. On nous a laissé entendre que l’on pourrait rogner les limites du parc national pour pouvoir faire une carrière s’ils ne trouvaient pas de solution alternative pour le chantier de la NRL. Notre île est pourtant classée au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Est-ce que nos élus iraient jusqu'à mettre en danger cette distinction ? Doit-on encore mettre en péril nos paysages et notre nature pour l’économie de grandes multinationales ? Nous, Génération Ecologie La Réunion, allons nous battre et serons très vigilants sur tous les projets qui toucheront à notre environnement.



Nous sommes déjà dans une situation de non retour avec le réchauffement climatique, on peut juste l’atténuer mais il faut se mettre au travail ! Protéger notre environnement permettra également une meilleure qualité de vie et le développement de nouveaux emplois !



Protégeons notre environnement, protégeons notre planète, protégeons La Réunion ! Nous devons dire non quand cela n’est pas bon pour nous ! Nous pouvons le faire par les urnes lors des prochaines élections…



Ludovic SAUTRON porte-parole de Généaration Ecologie La Réunion.