COMMENT VIVRE ?

Bien sûr, j’ai lu plusieurs de ses ouvrages, notamment « Vers la sobriété heureuse », ouvrage que j’ai précieusement gardé et bien sûr j’ai mémorisé certaines de ses citations : « Comment se fait-il que L’Humanité en dépit des ressources planétaires suffisantes et de prouesses technologiques sans précédent, ne parvienne pas à faire en sorte que chaque Être humain puisse se nourrir, se vêtir, s’abriter, se soigner et développer les potentialités nécessaires à son accomplissement ?



Bien sûr que je suis de près son mouvement COLIBRIS pour un passage à l’action individuelle et collective et bien sûr que j’essaie de contribuer modestement à pouvoir faire en sorte que nous pourrons leur laisser leur TERRE, puisque "nous n’héritons pas de la TERRE de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants".



Bien sûr, comme lui, je considère que « c’est l’utopie d’aujourd’hui qui fournit les solutions de demain. »



Réfléchir, transmettre, agir par des gestes responsables au quotidien, c’est aussi ma participation politique au quotidien. Chacun peut le faire puisque nous sommes… « dans le monde d’après… ».



Pierre RABHI a vécu cet engrenage chaotique moderne, cet esclavage de la surconsommation, ce pouvoir des monopoles économiques des entreprises et des gouvernements successifs. Nous subissons ici et ailleurs, surtout dans les pays dit pauvres, leurs impacts devenus catastrophiques au quotidien.

Et depuis longtemps nous savons que la question du changement climatique est une question et des réponses éminemment politiques qui concernent aussi tous les citoyens mais les réponses sont complètement siphonnées par les grands états qui sont obsédés par le pouvoir et l’emprise qu’ils doivent continuer à garder sur les peuples.

Opium pour le peuple avec la jouissance immédiate, la surconsommation, le trop de modernité, P RABHI a aussi donné l’alarme avec les mots qui doivent faire écho en nous : VIGILANCE ET CONSCIENCE : garder cette Biodiversité tellement merveilleuse, si fragile, et tellement menacée... Par une de ses composantes... nous-mêmes.

Et probablement, comme nous, il a dû souffrir de l’échec de cette COP 26 !



Comme nos parents qui nous ont élevés ici dans une « abondance frugale » avant que ne déferle sur nous l’empire de la surconsommation entretenue par nos pouvoirs coloniaux, Pierre RABHI est aussi comme nos gramoun, comme nos vrai(e)s militant(e)s, un de nos guides spirituels : renouer nos liens avec cette terre si généreuse, L’AIMER. Les propositions de ce pionnier de l’agroécologie en France, de ce paysan penseur écrivain nous proposent une véritable philosophie de vie. Il l’a dit : l’agroécologie ce n’est pas uniquement une question de technicité, c’est une manière de vivre de penser le monde qui nous entoure.



Et ce ne sont pas ceux qui pratiquent cette AGROÉCOLOGIE ici à La Réunion qui nous contrediront ! Je connais leurs compétences et l’amour qu’ils portent à sauvegarder nos valeurs, nos traditions ancestrales, nos patrimoines, et je connais les difficultés qu’ils rencontrent car encore incompris des institutions engluées dans leurs copier-coller…

Ici sur ce petit bout de terre, cette île menacée elle aussi, serons-nous faire ce « retour à la Terre » ?



Nos gouvernances locales et nous aussi avons des efforts à faire, des défis à relever et cela ne consiste pas seulement, lors de la réunion des ASSOCIATIONS DES MAIRES en France, à demander au Président Macron de relever notre économie pour nous. Ne pourrons-nous jamais nous réaliser avec les moyens qui nous sont octroyés pour mettre en œuvre un projet économique soucieux du vivant, mais adapté, viable, concerté et donc réfléchi par nous. Nous avons assez subi les transferts de modèles. Les conséquences ont été et demeurent dramatiques : nous connaissons les conséquences de l’errance ici, nous voyons aussi la colère d’un peuple dont on se moque : nous l’avons entendu ces dernières semaines dans les Antilles.



Notre bon sens local nous a toujours éclairés. Saurons-nous à nouveau redevenir normaux et délaisser cette condition carcérale quotidienne que je viens de citer ? Enrayer cette économie de comptoir qui n’a jamais cessé d’engraisser les monopoles néocoloniaux locaux et nationaux ?

Retrouver l’harmonie avec les autres et avec soi est aussi une question de politique, P RABHI nous propose finalement d’y réfléchir et de… CHOISIR.



Yvette DUCHEMANN

Présidente de 7 (SEPT SOLIDARITÉ ECOLOGIQUE POPULAIRE POU NOUT TÈR)