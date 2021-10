“COMME SUR DU PAPIER, REMIX”, une exposition hors des murs au Guillaume

Dans ce petit container mobile jaune du FRAC BATKARÉ, les petits comme les grands sont invités à découvrir une galerie riche en visuel, en mythe et en histoire qui offre une réflexion sur le support papier. C’est d’ailleurs le cas pour les élèves de l’école primaire du Guillaume qui, avec des yeux curieux, ont su apprécier l’imagination débordante des artistes, en compagnie des élues Suzelle BOUCHER, Pascaline CHÉREAU-NÉMAZINE, Denise DELAVANNE et de Marie-Anick FLORIANT.

Vous aussi, venez donc découvrir du mercredi au samedi de 9h-12h // 14h -18h, l’univers incroyable de 9 artistes qui ont accepté de se livrer à travers leurs œuvres : Léa Assam, Catherine Boyer, Olivier Debré, Jean-Marc Lacaze, Gabrielle Manglou, Myriam Omar Awadi, Chloé Robert, Avishek Sen et Barthélémy Toguo.

L’exposition mobile poursuivra sa lancée au Parc Arc-en-ciel de Plateau Caillou du 6 novembre au 4 décembre 2021.