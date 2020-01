CNARM : Des jeunes Réunionnais ont rejoint des EHPAD de la région lyonnaise

Une session de recrutement a eu lieu fin 2019 par le CNARM afin d'inviter les jeunes Réunionnais à rejoindre des EHPAD métropolitains, pour qui il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes motivés. Le but était donc de leur donner envie de se lancer dans le service de l'aide à la personne et à soutenir l'accompagnement de nos gramounes.



26 jeunes Réunionnais sont désormais arrivés en métropole en ce début d'année 2020. Cette démarche a pu aboutir notamment grâce à la collaboration du Pôle formation santé, situé dans le 9e de Lyon. Les apprentis ont ensuite été répartis dans les 18 EHPAD de la région Auvergne-Rhône-Alpes.



Les jeunes resteront le temps de leur formation, au terme de laquelle ils obtiendront un diplôme. Au-delà de renouer avec le milieu social, ils pourront ainsi acquérir une expérience pour leur future vie professionnelle.