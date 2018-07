CNARM: 636 postes pourvus en 9 semaines

La mobilité réussit de mieux en mieux aux Réunionnais. C'est le message porté par le CNARM, qui a fait bilan semestriel de la dernière campagne de recrutement ce vendredi au conseil départemental.



Depuis le début de l'année, 31 recrutements ont été effectués par des entreprises dont certaines très connues comme Peugeot, Monoprix, le Parc Astérix, Open Tour ou encore les Compagnons du Devoir. Par ailleurs, 636 postes ont également été pourvus en 9 semaines de recrutement.



"Les témoignages des parents, mais aussi des jeunes, des entreprises et de nos partenaires laissent apparaître que l'action du CNARM est une action positive qui prend toute sa place dans l'univers réunionnais", se félicite Ibrahim Dindar, président de la structure.



Interrogé sur la prise en charge malheureuse de certains Réunionnais par le passé via le CNARM, Ibrahim Dindar reconnaît que des échecs ("une dizaine ou une vingtaine) peuvent survenir sur les quelque 2000 départs recensés chaque année. Mais des efforts ont été faits depuis par le CNARM assure-t-il, pour ne plus réitérer les erreurs passées. "Les dispositifs d'accompagnement et d'accueil que nous mettons en place font que, de plus en plus, les choses se déroulent bien", explique-t-il. Il conclut: "Les gens ont tendance à amplifier les rares points qui vont mal et à ne pas parler de tout ce qui va bien".