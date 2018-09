CNARM : 174 Réunionnais embauchés

Ce vendredi 14 septembre, le Président du Département Cyrille Melchior et le Président du CNARM, Ibrahim Dindar, ont organisé dans l’Hémicycle de l’hôtel du Département, un événement de fin de recrutement pour saluer la réussite de 174 jeunes. Les partenaires locaux, les entreprises métropolitaines et les candidats au départ accompagnés de leur famille, avaient répondu présents à cette invitation.



Cyrille Melchior a félicité les candidats pour leur succès aux différentes étapes de recrutement : « La mobilité est une opportunité offerte aux jeunes pour construire leur projet de vie. Nous avons, à travers le CNARM, un outil performant qui accompagne celles et ceux qui souhaitent partir pour développer leur projet, et cette opportunité doit être saisie. Je salue le courage et la volonté de ces Réunionnais qui se sont inscrits à ces sélections. Je salue également l’engagement de nos partenaires qui jouent le jeu de cette mobilité. La mobilité, c’est un projet de vie mais c’est aussi le meilleur moyen de se former, d’acquérir des expériences, de renforcer ses compétences, pour mieux revenir. Le CNARM a fait ses preuves. Créé depuis plusieurs années, cet organisme financé par le Département a aujourd’hui acquis un degré de maturité et d’efficacité qu’il convient de souligner » a déclaré le Président du Département.



La Collectivité départementale, acteur majeur de l’insertion des Réunionnais, est un partenaire infaillible des entreprises, des associations mais aussi des institutions, telles que le CNARM, qui œuvrent à l’emploi et à la formation. 7 millions d’euros sont consacrés à cette politique volontariste et ambitieuse. Tous les ans, ce sont près de 2000 Réunionnais qui bénéficient de l’accompagnement du CNARM, devenu un des premiers recruteurs de La Réunion.



Du 3 au 14 septembre 2018, 6 entreprises de métropole (SECURITAS, AMB Formations, PEDRA ALTA, CFA BTP Toulouse, RATP et EMB Business School) sont venues recruter à La Réunion et donner une chance à des jeunes souhaitant construire leur avenir professionnel, par le biais de la mobilité. 174 postes ont été pourvus en l’espace de deux semaines, 9 CDI, 138 contrats de professionnalisation et 27 contrats d’apprentissage.



Ibrahim Dindar a remercié les 6 entreprises qui ont fait confiance aux réunionnais, jugés sérieux, polis et agréables. Il a également félicité les 174 candidats au départ : « Nous venons de clore une opération de recrutement qui a vu 6 entreprises de métropole offrir 190 postes de travail. 174 Réunionnais ont été embauchés. Le bilan est donc satisfaisant et ancre de plus en plus le CNARM dans son action menée. La mobilité ne fait plus peur, comme les jeunes ont pu le dire dans leurs témoignages. Je perçois aujourd’hui une vraie confiance dans l’action du CNARM et dans l’accompagnement offert ainsi qu’une vraie prise de conscience de la nécessité pour ces jeunes Réunionnais de tenter leur chance à l’extérieur de l’île. Je voudrais dire aux candidats au départ, qui en même temps ont cette chance, cette volonté et ce courage de pouvoir et de vouloir partir, qu’ils entreprennent là une démarche qui est remarquable. Il convient de souligner que partir de son île et aller à la conquête d’un emploi et d’une qualification n’est pas chose évidente. Se prendre en charge d’une manière aussi responsable pour bâtir son avenir, c’est également un point remarquable » a indiqué Ibrahim Dindar.