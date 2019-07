[CMA] Votre carte professionnelle va évoluer pour devenir numérique !

Depuis 2009, vous recevez tous les ans votre carte professionnelle afin de vous permettre de promouvoir votre appartenance au secteur de l’artisanat et afficher auprès de vos clients et divers organismes, comme ceux gérant la formation continue, la régularité de votre inscription au répertoire métiers tenu par votre chambre des métiers et de l’artisanat.



Courant 2019, votre carte professionnelle va évoluer pour devenir numérique.



Toutefois, cette transition numérique nécessite la mise en place d’une nouvelle organisation et d’un nouveau mode de diffusion de cette carte via les adresses mails des artisans ou sur téléphone mobile.



C’est pourquoi, nous vous informons que votre carte 2018 est prolongée jusqu’au 31/12/2019.