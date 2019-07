<<< RETOUR Chambre de Métiers et de l'Artisanat

[CMA] Voici venu le temps de l’apprentissage



Ainsi la loi a supprimé la période de signature des contrats jusqu’ici fixée entre le 15 juin et le 15 novembre de chaque année. Même si grâce à cette disposition, 300 contrats ont été signés depuis le début de l’année, la conclusion de l’orientation des jeunes collégiens et lycéens reste intimement lié au calendrier scolaire.



Nous nous préparons donc à accueillir un grand nombre de jeunes dans nos différents sites et dans notre CMA Mobile qui continue à parcourir l’île pour aller au plus près des jeunes et des chefs d’entreprise.



Voici donc venu « le temps de l’apprentissage » ; l’occasion pour moi de lancer un appel aux jeunes, en particulier ceux qui sont hésitants quant à leur choix de parcours, mais aussi à leurs parents qui à ce stade participent pleinement aux choix.



L’apprentissage c’est aujourd’hui des conditions d’accueil de haut niveau dans les 5 centres de notre Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat, c’est une formation en alternance sanctionnée par un diplôme pouvant aller jusqu’au niveau 2 - Licence Professionnelle, un choix de 250 métiers touchant des domaines très variés.



C’est surtout un véritable passeport pour l’emploi. En effet 3 jeunes sur 4 trouvent un emploi après leur formation et très fréquemment dans l’entreprise d’accueil.



Alors ne faites pas de choix par défaut, en choisissant l’apprentissage vous apprenez un vrai métier, vous construisez votre avenir tout en préparant la relève des 18500 chefs d’entreprises qui font chaque jour l’économie de proximité de votre île. Bernard PICARDO

