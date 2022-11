Communiqué CMA : Une appli pour faciliter la vie des artisans

La Chambre de Métiers lance une application mobile destinée à faciliter l’accès aux artisans des informations et services mis à leur disposition au quotidien. Par N.P - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 17:42

Le communiqué :



Toute l’actualité, les informations, les services de l’Artisanat dans une application !



Un accès rapide, simple d’utilisation où les artisans après avoir téléchargé cette application, pourront faire leurs démarches en ligne et recevoir des notifications en temps réel.



Ils seront connectés aux différents services de leur Chambre Consulaire, et pour la CMA, c’est aussi et avant tout un lien privilégié avec leurs artisans.



AYEZ LE REFLEXE ! TELECHARGEZ l’APPLICATION CMAR.



https://apps-fr.crowdaa.com/?app_id=5203c5c5-4d84-49a6-9d4b-809fe357a986&mobile_redirect=crowdaacmarprotocol://





Toute l’actualité, les informations, les services de l’Artisanat dans une application !Un accès rapide, simple d’utilisation où les artisans après avoir téléchargé cette application, pourront faire leurs démarches en ligne et recevoir des notifications en temps réel.Ils seront connectés aux différents services de leur Chambre Consulaire, et pour la CMA, c’est aussi et avant tout un lien privilégié avec leurs artisans.AYEZ LE REFLEXE ! TELECHARGEZ l’APPLICATION CMAR.