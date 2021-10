Communiqué CMA : Un diagnostic financier pour aider les entreprises à anticiper les difficultés

Communiqué de presse de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Réunion concernant le plan d'actions sur l'accompagnement des entreprises en sortie de crise : Par N.P - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 14:36

En cette période de sortie de crise, nous reprenons progressivement une vie économique normale mais pour un grand nombre d’entreprises artisanales, la reprise est d’ores et déjà périlleuse. Il est nécessaire de les accompagner dans cette étape cruciale.



A cette fin, un déploiement du plan d'actions sur l'accompagnement des entreprises en sortie de crise a été mené par le Gouvernement, un comité départemental s’est alors tenu le vendredi 15 octobre afin de présenter ce dispositif qui aura pour mission principale de garantir une meilleure détection et un accompagnement des entreprises en situation de fragilité.



Ces entreprises en difficulté bénéficieront d’un contact simplifié. Ainsi, les pouvoirs publics ont mis en place un numéro téléphonique unique - 0 806 000 245 -.



Ce numéro, opéré conjointement par les services de la DGFiP et de l’URSSAF, est un accueil de premier niveau pour tous les chefs d'entreprise.



Nous rappelons à nos ressortissants que les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion (CMAR) mobilisent l’ensemble de leurs moyens pour vous proposer une démarche afin de vous aider à anticiper les difficultés. Vous pouvez dès à présent bénéficier d’un diagnostic de la situation financière de votre entreprise et l’analyse du risque de cessation de paiement en vous rapprochant de nos conseillers des 4 antennes* de notre Chambre Consulaire.



*CONTACTS DES 4 ANTENNES :

SECTEUR NORD : 0262 21 04 35

SECTEUR OUEST : 0262 45 52 52

SECTEUR EST : 0262 46 62 00

SECTEUR SUD : 0262 96 12 40