Communiqué CMA Mobile : Convention-cadre entre la Chambre de métiers et la ville de St-André

Le Maire de Saint-André, Joé Bédier, et le Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat, Bernard Picardo signent une convention cadre pour le développement des entreprises artisanales sur le territoire. Par NP - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 11:18

Ce jeudi 10 octobre 2022, la Commune de Saint-André et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) se sont accordées à travailler de concert pour le développement de l’artisanat sur le territoire communal. Cette séance s’est déroulée en présence du Maire Monsieur Joé Bédier, de Madame Migline Grondin, adjointe déléguée à l'artisanat, de Monsieur Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et de ses élus Mike Sihou, Jimmy Amourom, Chantale Patma-Bavassa Toison et de Max-Willy Sega.



Cette rencontre a permis d’évoquer les possibilités de coopération entre la municipalité et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. "Le territoire Saint-Andréen est un territoire attractif sur le plan économique et il compte plus de 2000 artisans", "Il est important pour nous d’être à leurs côtés" a rappelé Joé Bédier.

Le premier magistrat de la ville a marqué son ambition de créer un village dédié à l’artisanat local grâce au projet MAVA (Martin Valliamé). Le territoire Est doit permettre aux entreprises de créer, de proposer et de vendre leurs produits au plus grand nombre. Ce lieu stratégique valoriserait le savoir-faire local et deviendrait un point touristique stratégique.



L’objectif de la convention est d’accompagner au mieux les chefs d’entreprises et porteurs de projets Saint-Andréens, l’antenne mobile de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat était également présente sur la place de la Mairie et cette action "d’aller vers" devrait se renouveler plusieurs fois sur la commune.