[CMA] Le lancement de la Semaine nationale de l'artisanat à La Réunion par le Président de CMA France

Pour lancer la Semaine Nationale de l’Artisanat, le Président de CMA France, Bernard STALTER, a choisi notre région et ce fut un honneur et un grand plaisir pour toute la CMAR.



Ces quelques jours passés à l'île de La Réunion pour lancer la manifestation nationale SNA à nos côtés est une première pour l’Outre-Mer et je veux partager ma fierté avec l’ensemble de mes collègues Présidents des territoires ultramarins. En choisissant La Réunion, pour cette opération de communication nationale, c’est au travail mené par toutes les chambres d’Outre-Mer qu’il a voulu rendre hommage et nous lui en sommes reconnaissants.



La France des Territoires c’est l’hexagone mais aussi les Caraïbes, le Pacifique et l’Océan Indien qui par leurs multiples actions de promotion du secteur contribuent au rayonnement de l’artisanat et des savoir-faire français sur toute la planète.