Communiqué CMA : Informations pratiques pour les artisans

Le gouvernement a décidé d'adapter en août les mesures d'aide d'urgence pour protéger les entreprises des effets de la crise COVID19. Le Président de la CMA Réunion souhaite communiquer aux artisans des informations pratiques. Par N.P - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 10:18

Le communiqué :



Face à la situation économique alarmante de notre île, le gouvernement décide d’adapter en août les mesures d’aide d’urgence pour protéger les entreprises des effets de la crise du COVID19.



Les mesures d’aides sont consultables via le QR code suivant :





Nous invitons l’ensemble de nos ressortissants à se rapprocher dès à présent des services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Réunion pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et savoir si vous êtes bénéficiaires des aides en vigueur. La CMAR reste mobilisée pour accompagner et soutenir les 23 000 entreprises artisanales de notre territoire.



CONTACTS DES 4 ANTENNES :

SECTEUR NORD : 0262 21 04 35

SECTEUR OUEST : 0262 45 52 52

SECTEUR EST : 0262 46 62 00

SECTEUR SUD : 0262 96 12 40



Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion