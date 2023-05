CMA CGM poursuit son aide pour le pouvoir d’achat dans les Outre-mer

Le communiqué :



L’aide pour le pouvoir d’achat de 750 € par conteneur de 40 pieds, en vigueur jusqu’au au 31 juillet prochain, sera maintenue jusqu’au 31 décembre 2023.



Partenaire historique des Outre-Mer, le Groupe CMA CGM s’efforce depuis mai 2021 de participer à protéger le pouvoir d’achat des ultramarins.



Le Groupe CMA CGM décide de poursuivre son aide pour le pouvoir d’achat (APA) mise en place le 30 juin dernier. Initialement prévue pour durer jusqu’au 31 juillet 2023, celle-ci sera maintenue jusqu’au 31 décembre 2023.



D’un montant de 750 € par conteneur de 40 pieds (375 € par conteneur de 20 pieds), cette aide avait été mise en place dès l’été dernier par CMA CGM afin de participer à protéger le pouvoir d’achat dans les Outre-Mer, durement touchés par les effets de l’inflation.



La prolongation de cette aide témoigne une nouvelle fois l’attachement du Groupe CMA CGM aux territoires ultramarins alors que le Groupe avait déjà augmenté le montant de l’APA, la faisant passer de 500 € en juin 2022 à 750 € dès le mois d’août dernier.



La prolongation de cette aide exceptionnelle, conjuguée à une baisse sensible du coût des carburants depuis le premier trimestre de cette année, doit contribuer à protéger le pouvoir d’achat dans les Outre-Mer. Pour cela, il apparaît essentiel que l’APA octroyée par CMA CGM à ses clients importateurs jusqu’à la fin de l’année soit directement répercutée sur les prix des produits destinés aux consommateurs ultramarins.



Le contrôle des prix à la consommation dans les Outre-Mer est assuré par les services du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Il porte notamment sur le dispositif dit « Bouclier Qualité/Prix » concernant les produits alimentaires, les produits d’hygiène corporelle et de nettoyage, ainsi que le petit équipement ménager.



Rappel des mesures prises par CMA CGM pour les Outre-Mer :



Mai 2021 : décision du Groupe CMA CGM d’appliquer un gel des taux de fret spot (ou flottant) sur les Outre-Mer.



30 juin 2022 : le Groupe CMA CGM décide d’appliquer également une diminution tarifaire du fret, à hauteur de 500€ pour un conteneur 40 pieds, pour la totalité des importations qu’il assure dans les Outre-mer. Cette baisse représente entre 10 et 20% de réduction du taux de fret suivant les destinations.



6 juillet 2022 : la Fondation CMA CGM apporte son soutien à la Fédération Française des Banques Alimentaires et aux Restos du Cœur pour la distribution de 2 millions de repas pour lutter contre la précarité alimentaire dans l’Hexagone et en Outre-Mer. Grâce au partenariat avec la Fondation CMA CGM, la Fédération française des Banques Alimentaires distribue 1 million de repas essentiellement en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion. La Fondation CMA CGM met également à disposition, à titre gracieux dans le cadre de son programme « Conteneurs d’Espoir », 17 conteneurs réfrigérés pour le transport de produits surgelés vers les territoires ultra-marins et fait don de 5 conteneurs pour le stockage de produits frais, augmentant ainsi les capacités des Banques Alimentaires.



1er aout 2022 : décision du Groupe d’augmenter la réduction des taux de fret à 750€ par conteneur 40 pieds pour l’ensemble des importations en France métropolitaine et en Outre-Mer.



12 janvier 2023 : la Fondation CMA CGM achemine 65 tonnes de denrées surgelées pour les Banques Alimentaires des Antilles.



