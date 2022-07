CMA CGM annonce une baisse de ses tarifs de 10% à 20%

Lorsque cette baisse sera appliquée, elle sera équivalente à 500 euros par conteneur.



L'armateur CMA CGM a annoncé jeudi une baisse de ses tarifs allant de 10 à 20% en métropole et dans les territoires d'Outre-mer "pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages français".



Ces baisses représenteront pour la France métropolitaine "une baisse de 500€ par conteneur pour toutes les importations de ses clients grandes enseignes de distribution", a précisé le groupe dans un communiqué.



"Une décision majeure pour les Outre-mer"



Concernant les Outre-mer, le groupe a décidé d’appliquer une diminution tarifaire du fret, à hauteur de 500€ pour un conteneur 40 pieds, pour la totalité des importations qu’il assure dans les territoires ultra-marins. Cette baisse représentera entre 10 et 20% de réduction du taux de fret suivant les destinations.



Cette mesure vient s’ajouter à la décision du groupe CMA CGM d’appliquer un gel des taux de fret sur les Outre-Mer depuis mai 2021.



Avec ces dispositifs, le leader français du transport maritime en conteneurs dit prendre "une décision majeure pour les Outre-mer" et "poursuivre son engagement pour soutenir directement les ménages français après le gel des taux de fret et les mesures spécifiques pour les PME."