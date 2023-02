A la Une . CLA$$ : La série Elite a sa version bollywood

Netflix a mis en ligne il y a quelques jours une adaptation de la série ultra-populaire chez les adolescents “Elite”. Celle-ci a été tournée en Inde. Ce mélange des genres pourrait-il unir les différentes générations de sériephiles de La Réunion ? Par Baradi Siva - Publié le Lundi 6 Février 2023 à 15:32





Les 6 saisons sulfureuses d’Elite ont été plébiscitées partout dans le monde et La Réunion fait partie des régions où la série a fait de gros scores. Le dernier chapitre mis en ligne en 2022 figure parmi les



Les producteurs ont flairé le bon filon et ont financé une adaptation de cette création sulfureuse et ultra-dramatique par une équipe indienne. Le flair bollywoodien moderne vient épicer un cocktail déjà explosif entre meurtre, trahison et amours interdits. CLA$$ va-t-elle réussir à rassembler les jeunes tiktokeurs et leurs parents qui attendent le prochain épisode de Kumkum Baghya ?



À noter que la série n'est pas disponible en Français, mais l'est en Hindi (pour les fans du Bollywood) et en Tamoul (pour les fans du Kollywood). Les huit épisodes de la saison inaugurale de CLA$$ ont été publiés sur la plateforme de streaming Netflix ce vendredi. La série indienne est inspirée du thriller dramatique espagnol “Elite” qui a fait le bonheur des jeunes.Les 6 saisons sulfureuses d’Elite ont été plébiscitées partout dans le monde et La Réunion fait partie des régions où la série a fait de gros scores. Le dernier chapitre mis en ligne en 2022 figure parmi les 20 séries les plus regardées sur Netflix dans notre île durant l’année écoulée.Les producteurs ont flairé le bon filon et ont financé une adaptation de cette création sulfureuse et ultra-dramatique par une équipe indienne. Le flair bollywoodien moderne vient épicer un cocktail déjà explosif entre meurtre, trahison et amours interdits. CLA$$ va-t-elle réussir à rassembler les jeunes tiktokeurs et leurs parents qui attendent le prochain épisode de Kumkum Baghya ?À noter que la série n'est pas disponible en Français, mais l'est en Hindi (pour les fans du Bollywood) et en Tamoul (pour les fans du Kollywood).

Des sujets difficiles abordés



La situation initiale des deux séries est évidemment très similaire. Des jeunes de quartiers pauvres sont parachutés dans un lycée contrôlé par les fils et filles de l’élite de la nation. Des tensions vives se transforment en dispute et les ressentiments provoquent des scènes dramatiques, certaines qui se finissent avec des claques (mais sans ralenti, on parle ici de bollywood moderne.)



Mais l’histoire est installée en Inde. L’histoire et la situation toujours difficile pour certaines populations sont évoquées. Le sujet des castes sociales est longuement abordé, tout comme la corruption, la violence policière mais aussi le rejet de l’homosexualité. Pas de chorégraphies interminables, mais des conversations inévitables sur l’égalité et la liberté.

Quelle serait notre Elite ?



La Réunion est aussi appelée “terre de tournage”. Plusieurs grandes productions nationales sont venues sur notre île récemment. Et pourquoi pas une version locale d’Elite ? Mais quelles célébrités réunionnaises pourraient jouer les différents personnages de la série ?



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur