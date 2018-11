CIVIS : pas de transports scolaires sur le territoire demain

En raison des conditions de circulation qui restent très incertaines du fait des nombreux barrages routiers persistants, et dans un souci de préservation de la sécurité des enfants, les transports scolaires sur le territoire de la CIVIS ne seront pas assurés jeudi 29 novembre 2018 y compris pour les collégiens et lycéens.



Nous nous excusons de la gêne occasionnée et nous remercions les familles de sa compréhension.