Communiqué CIVIS info : Coupure d'eau à Cilaos ville et Mare Sèche ce lmercredi 7 juin à 8h

La CIVIS informe ses abonnés de la commune de Cilaos, qu’en raison de l’opération de nettoyage réservoir et des travaux sur le réseau de distribution, l’alimentation en eau potable sera interrompue le mercredi 7 juin 2023 à partir de 8h00 sur le secteur de Cilaos ville et Mare Sèche. La CIVIS présente ses excuses pour la gêne occasionnée et remercie ses abonnés de leur compréhension. Par NP - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 15:27