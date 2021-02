Société CIVIS : Port du masque "fortement" recommandé dans les bus dès le CP

La CIVIS déclare qu'il est "fortement recommandé" aux élèves de CP à CM2 de porter le masque aux arrêts de bus et dans les bus dès ce lundi. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 5 Février 2021 à 13:51 | Lu 165 fois

Port du masque pour les élèves du CP au CM2 dès le lundi 8 février

Conformément aux mesures préfectorales en vigueur, la CIVIS informe les parents des enfants empruntant le réseau de transport scolaire et urbain, qu’à compter du lundi 8 février 2021, le port du masque pour les enfants en classes élémentaires (CP à CM2) est fortement recommandé aux arrêts de bus ainsi que dans les cars.

Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires.

Par ailleurs, le port du masque reste obligatoire pour les collégiens et lycéens. Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).